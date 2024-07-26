Дружил с Дедом Хасаном и Япончиком: путь осужденного свердловского «вора в законе» Сухача

Получивший новый тюремный срок уроженец Нижнего Тагила и «вор в законе» Олег Сухочев по прозвищу Сухач был одним из компаньонов экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и входил в окружение королей преступного мира Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков).
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