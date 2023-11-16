«Я не говорю, что это можно совсем победить», – Лолита заявила, что ее особенной дочери после отъезда из Украины нужен реабилитолог

После начала СВО Лолита Милявская вывезла своих родственников из Украины. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы переправить дочь и маму в Болгарию.
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