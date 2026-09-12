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Газета.ру

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Зеленский: Украине нужно более сотни перехватчиков к Patriot на каждый месяц зимы

Зеленский: Украине нужно более сотни перехватчиков к Patriot на каждый месяц зимы

Украине необходимо от 100 до 1200 ракет-перехватчиков к системам Patriot на каждый месяц зимы. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

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