Зеленский: Украине нужно более сотни перехватчиков к Patriot на каждый месяц зимы

Украине необходимо от 100 до 1200 ракет-перехватчиков к системам Patriot на каждый месяц зимы. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новак: первый тан...
- АК NDTV: в давке на ...
- Зеленский: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым