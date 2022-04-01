Сивков объяснил, почему украинским силовикам не дают уйти из Мариуполя

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление представителя народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина о том, что украинским силовикам не предоставят коридор для того, чтобы они смогли выйти из Мариуполя.
Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление представителя народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина о том, что украинским силовикам не предоставят коридор для того, чтобы они смогли выйти из Мариуполя.
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