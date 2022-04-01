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Сивков объяснил, почему украинским силовикам не дают уйти из Мариуполя

Сивков объяснил, почему украинским силовикам не дают уйти из Мариуполя

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление представителя народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина о том, что украинским силовикам не предоставят коридор для того, чтобы они смогли выйти из Мариуполя.

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