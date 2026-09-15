Цены на новые автомобили в России выросли вдвое с 2020 года

К концу года средневзвешенная стоимость может превысить 3,7 млн рублей С 2020 по 2025 год средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России практически удвоилась: показатель вырос с 1,68 млн до 3,29 млн рублей.
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