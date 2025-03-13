В районах Татарстана выделят 773 млн рублей на ремонт дорог

В Татарстане отремонтируют дороги на 773 млн рублей в восьми районах: Бугульминском, Азнакаевском, Ютазинском, Нурлатском, Альметьевском, Сармановском, Бавлинском и Лениногорском, следует из материалов нескольких тендеров на портале госзакупок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии