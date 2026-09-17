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Unemployment, weak economy mark Kast’s first six months in Chile

Rising unemployment and weak economic activity have marked the first six months of Chilean President José Antonio Kast's administration.

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