Карина Андоленко отказалась от романов с коллегами, но одна потеря изменила её взгляды на жизнь

20 сентября Карине Андоленко исполняется 39 лет. Зрители знают её по «Спасской» и десяткам других сериалов, а личную жизнь актриса годами старается не выносить на публику.
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