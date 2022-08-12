Посольство России потребовало извинений от исландской газеты за оскорбление российского флага

Страна и люди

Посольство России в Рейкьявике потребовало от редакции исландской газеты «Фреттабладид» (Frettabladid) официальных извинений за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации, а именно — государственный флаг РФ.