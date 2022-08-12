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Посольство России потребовало извинений от исландской газеты за оскорбление российского флага

Посольство России потребовало извинений от исландской газеты за оскорбление российского флага

Посольство России в Рейкьявике потребовало от редакции исландской газеты «Фреттабладид» (Frettabladid) официальных извинений за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации, а именно — государственный флаг РФ.

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