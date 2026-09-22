🎨 В Севастополе реализуют благотворительный проект «В одном строю». Как творчество помогает поддержать бойцов СВО? Семьи участников СВО и серебряные волонтёры осваивают ремёсла и творческие практики.
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