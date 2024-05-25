1 июня Управление "Autosalubritate" организует «День открытых дверей»

1 июня, в Международный день защиты детей, кишиневская мэрия и муниципальное предприятие Autosalubritate организуют «День открытых дверей» в центральном офисе муниципального оператора по вывозу отходов в Кишиневе по адресу: улица 27 марта 1918, 14.