Настроение: сидеть у моря и смотреть вдаль Ну или уже решиться и пойти поплавать. Кто уже открыл сезон? ℹ️ Любимый Сочи .
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Настроение: сидеть у моря и смотреть вдаль Ну или уже решиться и пойти поплавать. Кто уже открыл сезон? ℹ️ Любимый Сочи .