В Красноярске продают здание бывшего ресторана «Шкварок» за 135 млн

В Красноярске снова продают здание на проспекте Мира, 102а. Там сейчас располагается магазин «Читай-город», а ранее по соседству с ним за стенкой находился ресторан украинской кухни «Шкварок», закрывшийся в 2020 году.
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