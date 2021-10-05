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Перспективы Зеленского нормально досидеть первый срок стремительно тают

Перспективы Зеленского нормально досидеть первый срок стремительно тают

Колосс на глиняных ногах должен был когда-нибудь рухнуть За 2,5 года в Украине не произошло никаких реальных реформ (если, конечно, ими не считать торговлю суверенитетом в судебной, правоохранительной, финансовой, в управлении госпредприятиями и других сферах); реальная борьба с коррупцией отсутствует; социальные стандарты как были мизерными, так и остались; тарифы на жилищно-коммунальные услуги как увеличивались, так и увеличиваются; уровень промышленного производства находится на уровне 5-летней давности; мир так и не наступил и т.

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ВЛАДИСЛАВ
Поубивайте друг друга алчные твари А-ха-ха-ха!!!!!!!

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