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Царьград

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Салехардская администрация заказала новое стекло для остановки

Салехардская администрация заказала новое стекло для остановки

В Салехарде снова разбили тёплую остановку возле школы №1. Чиновники обратились в полицию, а подрядчик заказал новое стекло для замены.

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