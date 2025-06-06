Заседание Совета директоров ЦБ

6 июня Совет директоров ЦБ проведет заседание, на котором примет решение о ключевой ставке. Большинство экономистов полагает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем рекордном уровне в 21% пятый раз подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии