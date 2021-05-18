Более 2 тыс. единиц техники объединения ПВО-ПРО переведены на летний режим эксплуатации

Более 2 тыс. единиц техники объединения ПВО-ПРО переведены на летний режим эксплуатации

Целью перевода техники является обеспечение ее бесперебойной работы при высоких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях.

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