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Два гола пропустили в концовке. Сборная России сплоховала в Загребе

Два гола пропустили в концовке. Сборная России сплоховала в Загребе

Юношеская сборная России (2003 г.р.) под руководством Станислава Коротаева упустила победу над Хорватией в матче международного товарищеского турнира, который проходит в Загребе.

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