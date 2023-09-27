Санавиация ВКС РФ эвакуировала 58 пострадавших после взрыва в Карабахе

Начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов сообщил, что 58 человек с ожогами различной степени тяжести были эвакуированы из Карабаха рейсами санитарной авиации ВКС России после взрыва резервуара с топливом.
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