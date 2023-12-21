На выходных в Крыму обещают мокрый снег и ураганный ветер

На период с 23 по 24 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Фото: Гала АмарандоПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.