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Как уберечь дачу от потопа весной

Как уберечь дачу от потопа весной

За прошедшую зиму снега выпало больше, чем обычно, поэтому половодье ожидается бурное. Предотвратить ежегодное затопление дачного участка можно, предприняв некоторые меры, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

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