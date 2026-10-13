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Крымская газета

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Врач объяснила, чем опасно длительное чувство одиночества

Врач объяснила, чем опасно длительное чувство одиночества

Длительное чувство одиночества организм может воспринимать как хронический стресс. Об этомРИАМО сообщила терапевт, кардиолог, сомнолог Ирина Фролова.

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