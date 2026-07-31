Личные финансы россиян изменятся с 1 августа 2026 года: пенсии, выплаты и налоги

Август 2026 года принесет россиянам ряд значимых нововведений в области личных финансов. Пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом новых коэффициентов, самозанятые впервые смогут получать выплаты по больничным листам, а налоговые уведомления станут приходить преимущественно в электронном виде через портал «Госуслуги».