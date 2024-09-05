Путин назвал важным своевременное строительство жилья для военных на Дальнем Востоке

Проблемы со строительством жилья для военных есть, однако стройка во Владивостоке идет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
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