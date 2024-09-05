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Путин назвал важным своевременное строительство жилья для военных на Дальнем Востоке

Путин назвал важным своевременное строительство жилья для военных на Дальнем Востоке

Проблемы со строительством жилья для военных есть, однако стройка во Владивостоке идет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

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