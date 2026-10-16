Доцент Финансового университета, Пётр Щербаченко, рассказал, как проработанная семейная кодовая фраза может выявить мошенников, которые подделывают голоса близких через нейросети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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