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Царьград

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Золото из камня, доктор онлайн и цифровой бум: ТОП-3 научных прорыва России 10 апреля

Золото из камня, доктор онлайн и цифровой бум: ТОП-3 научных прорыва России 10 апреля

От прорывов в добыче золота до цифровых рекордов — Россия продолжает удивлять мир. Собрали три самые горячие новости, которые заставят вас гордиться отечественными технологиями.

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