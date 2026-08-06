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Зарина Назимова простилась с детьми Дианой и Ромой, которых убили в Таиланде

Зарина Назимова простилась с детьми Дианой и Ромой, которых убили в Таиланде

Для Зарины Назимовой наступил день, которого она боялась больше всего. После мучительного ожидания и попыток поверить в чудо женщина простилась со своими детьми — Дианой и Романом, чьи жизни трагически оборвались в Паттайе.

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