1926 Rolls-Royce Silver Ghost Pickup Truck

Пикап Rolls-Royce Silver Ghost может показаться необычным на первый взгляд, но на самом деле это автомобиль, хорошо подходящий для промышленного использования, поскольку он оснащен знаменитым надежным 7,5-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем.
Пикап Rolls-Royce Silver Ghost может показаться необычным на первый взгляд, но на самом деле это автомобиль, хорошо подходящий для промышленного использования, поскольку он оснащен знаменитым надежным 7,5-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем.
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