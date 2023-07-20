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1926 Rolls-Royce Silver Ghost Pickup Truck

1926 Rolls-Royce Silver Ghost Pickup Truck

Пикап Rolls-Royce Silver Ghost может показаться необычным на первый взгляд, но на самом деле это автомобиль, хорошо подходящий для промышленного использования, поскольку он оснащен знаменитым надежным 7,5-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем.

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