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Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз

Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз

Новости из сирийского Алеппо в очередной раз доказывают, что любая «заморозка» рано или поздно превращается в большую кровь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
России уже  некуда  отступать,  иначе нас  ждёт катастрофа. А  Запад  отстал от времени на  десятилетия в мышлении, там всё  ещё  думают, что в  РФ  президент, типа Ельцина, который  всё  готов  был продать Западу. Но  времена  изменились, да и Россия  не  такая уже слабая, как при Алкаше, что она  блестяще доказывает на  СВО.
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