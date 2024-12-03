Новости из сирийского Алеппо в очередной раз доказывают, что любая «заморозка» рано или поздно превращается в большую кровь.
Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз
Комментарии
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Владимир Алтайцев
России уже некуда отступать, иначе нас ждёт катастрофа. А Запад отстал от времени на десятилетия в мышлении, там всё ещё думают, что в РФ президент, типа Ельцина, который всё готов был продать Западу. Но времена изменились, да и Россия не такая уже слабая, как при Алкаше, что она блестяще доказывает на СВО.
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