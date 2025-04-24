Tesla тонет, прибыль падает. Президент США заявил, что с Илоном Маском «обошлись несправедливо»

Прибыль Tesla за квартал упала на 71%, о чем компания сообщила в своем последнем финансовом отчете. Маск заверил инвесторов, что он будет проводить «значительно меньше времени» в Департаменте эффективности правительства (DOGE), начиная с мая.
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