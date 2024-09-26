Особый светофор установили у школы-интерната для слабослышащих детей

В Нижнем Новгороде по поручению мэра Юрия Шалабаева в районе школы-интерната №65 для слабослышащих и позднооглохших детей в Ленинском районе установили необходимый для безопасного перехода проезжей части светофор.
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