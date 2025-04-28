Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как из стульев сделать канапе или скамейку. Идеи для декора и вдохновения

Как из стульев сделать канапе или скамейку. Идеи для декора и вдохновения

Бывает так, что набора стульев остается только два целых стула, а для комплекта нужно 4 или 6, выбрасывать жалко, стулья хорошие и еще могут послужить, а что если из них сделать скамейку или мягкое канапе? Как Вам такая идея? Конечно придется приложить руки и желательно если они будут знать, что куда прикрутить.

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