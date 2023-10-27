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Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 27 октября принес на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по гражданской инфраструктуре.

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