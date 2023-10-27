Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 27 октября принес на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по гражданской инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии