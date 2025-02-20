Трамп раскрыл, что спасло мир от новой тотальной войны

Трамп заявил, что еще год правления Байдена привел бы к мировой войне Еще один год пребывания на посту президента США Джо Байдена мог бы спровоцировать третью мировую войну, заявила на инвестиционном форуме в Майами действующий глава государства Дональд Трамп.
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