Трамп раскрыл, что спасло мир от новой тотальной войны

Трамп заявил, что еще год правления Байдена привел бы к мировой войне Еще один год пребывания на посту президента США Джо Байдена мог бы спровоцировать третью мировую войну, заявила на инвестиционном форуме в Майами действующий глава государства Дональд Трамп.