В Казани пассажирку легковушки госпитализировали после массового ДТП

Вчера в Казани в 17:11 произошло ДТП на перекрестке улиц Ершова-Искра. Водитель автомобиля KIA, мужчина 1987 года рождения, совершил левый поворот, нарушая знак «Движение прямо или направо», и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», двигавшимся слева.