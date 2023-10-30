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Соскин: Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского

Соскин: Украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского

Экс-советник Леонида Кучмы и специалист в сфере политологической науки Олег Соскин указал на тот факт, что украинские граждане отвечают отказом на призывы вступить в нацистские формирования из-за руководителя киевского режима Владимира Зеленского.

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