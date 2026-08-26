Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

371 подписчик

УФАС возбудило дело против сети АЗС «Трасса» за монопольное завышение цен на топливо

УФАС возбудило дело против сети АЗС «Трасса» за монопольное завышение цен на топливо

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций «Трасса», принадлежащей ПАО «Евротранс», по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии