УФАС возбудило дело против сети АЗС «Трасса» за монопольное завышение цен на топливо

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций «Трасса», принадлежащей ПАО «Евротранс», по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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