РЕН ТВ Новости

194 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингвар Лионов
    Кого будут штрафовать за нарушение социальной дистанции, отсутствие масок и прочих антиэпид-постановлений? Ась? В Пит..."Мы дарим людям п...
  • Ингвар Лионов
    Та вы шоооо... На в Питере на "Алых парусах" че творится? Кого штрафовать надо?Организаторов кон...
  • Александр Сергеев
    АРМЯНЕ оказались одной из самых НЕБЛАГОДАРНЫХ наций в Мире по отношению к России, к РУССКОМУ народу, который СПАС нес...Пашинян заявил, ч...

Толпа с файерами переполошила жителей Петербурга

Толпа любителей зажечь устроила огненное торжество в центре Санкт-Петербурга 3 июня.Около одного из баров на улице Белинского примерно в 22:30 заметили веселую толпу, в которой как минимум десять человек зажгли файеры и скандировали название бара.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх