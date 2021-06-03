Толпа с файерами переполошила жителей Петербурга

Толпа любителей зажечь устроила огненное торжество в центре Санкт-Петербурга 3 июня.Около одного из баров на улице Белинского примерно в 22:30 заметили веселую толпу, в которой как минимум десять человек зажгли файеры и скандировали название бара.
Толпа любителей зажечь устроила огненное торжество в центре Санкт-Петербурга 3 июня.Около одного из баров на улице Белинского примерно в 22:30 заметили веселую толпу, в которой как минимум десять человек зажгли файеры и скандировали название бара.
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