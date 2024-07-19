Центробанк переезжает

Банк Рoссии подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делoвого центра. Тем не менее историческое здание на Неглинной останется за регуляторомБанк России покупает строящийся деловой центр Slava около станции метро «Белорусская» в Москве, сообщила пресс-служба регулятора.