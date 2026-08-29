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Трамп 2.0. vs Трамп 1.0.: как устроена работа команды 47-го президента США?

Трамп 2.0. vs Трамп 1.0.: как устроена работа команды 47-го президента США?

Наблюдая за Дональдом Трампом, сложно не заметить, насколько 47‑й президент США отличается от 45-го, т.

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