В страну Тонга не может прибыть гуманитарная помощь после извержения вулкана

Японское общественное телевидение со ссылкой на действующих в регионе сотрудников ООН сообщило, что после масштабного извержения подводного вулкана в островном государстве Тонга на юге Тихого океана его аэропорты засыпаны вулканическим пеплом.
Японское общественное телевидение со ссылкой на действующих в регионе сотрудников ООН сообщило, что после масштабного извержения подводного вулкана в островном государстве Тонга на юге Тихого океана его аэропорты засыпаны вулканическим пеплом.
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