В России ценник на одежду во время распродаж будет выше уровня 2022-го на 13-15%

В России ценник на одежду во время предстоящих распродаж в 2023 году будет выше уровня прошлого года на 13–15%, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».
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