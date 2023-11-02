В России ценник на одежду во время распродаж будет выше уровня 2022-го на 13-15%

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В России ценник на одежду во время предстоящих распродаж в 2023 году будет выше уровня прошлого года на 13–15%, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

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