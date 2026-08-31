В Казани завершились соревнования по конному спорту Спартакиады народов России

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта РТ В Международном конноспортивном комплексе «Казань» завершились соревнования по конному спорту в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России.
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