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Татар-информ

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В Казани завершились соревнования по конному спорту Спартакиады народов России

В Казани завершились соревнования по конному спорту Спартакиады народов России

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта РТ В Международном конноспортивном комплексе «Казань» завершились соревнования по конному спорту в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России.

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