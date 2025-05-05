Экс-заключенная рассказала об условиях содержания в СИЗО подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары Тархова

САМАРА, 5 мая, ФедералПресс. Бывшая заключенная Наталья Умярова рассказала об условиях содержания в СИЗО, где сейчас находится Екатерина Бельская, подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.