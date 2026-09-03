Воробьев присвоил почетное звание 5 работникам сферы здравоохранения Подмосковья

В Подмосковье ценят и чествуют медиков, которые вносят значительный вклад в медицину. Губернатор Андрей Воробьев в рамках VII Съезда детских врачей «Педиатрия как искусство» в Красногорске присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» пятерым ведущим специалистам.