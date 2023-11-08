Откровения Залужного готовили в США: Акт о капитуляции Киева

Мощный залп сделал главком ВСУ Валерий Залужный. Только не из пушек. Залп информационный. Британская газета The Economist выпустила серию материалов, где Залужный выступает одновременно и их автором, и их героем.
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