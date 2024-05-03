Пожар произошел в популярном кафе в центре Петрозаводска

Спасатели выезжали по тревоге на проспект Ленина в карельской столице В четверг, 2 мая, в 11 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о задымлении в популярном кафе на проспекте Ленина.