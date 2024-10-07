Оказывается так мало кто готовит, а у меня отбоя нет от этой вкусноты. Рецепты просто супер! Такие ребрышки хоть на праздник подавай

У меня ребрышки улетают как семечки. Прямо отбоя нет от этой вкусноты, хоть на праздник подавай или готовь несколько дней подряд.
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