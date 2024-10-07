Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    я сделал бараньи ребрышки, но вместо картошки лук и добавил сухого вина из крыжовника, вкус словами не описать сто ра...Оказывается так м...
  • людмила
    Спасибо за рецепт, думаю, будет вкусно.Нашел отличную за...
  • Михаил Васильев
    А что автор ещё ВЫВАЛИВАЕТ с её слов?Оказывается так м...

Оказывается так мало кто готовит, а у меня отбоя нет от этой вкусноты. Рецепты просто супер! Такие ребрышки хоть на праздник подавай

Оказывается так мало кто готовит, а у меня отбоя нет от этой вкусноты. Рецепты просто супер! Такие ребрышки хоть на праздник подавай

У меня ребрышки улетают как семечки. Прямо отбоя нет от этой вкусноты, хоть на праздник подавай или готовь несколько дней подряд.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Свинину с картошечкой уже не помню сколько лет не совмещаю, и никому не советую. Мясо с картошкой - это очень тяжело. А вот второй вариант интересен.
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14 час.
Михаил Васильев
А что автор ещё ВЫВАЛИВАЕТ с её слов?
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9 час.
Виктор Белогорцев
я сделал бараньи ребрышки, но вместо картошки лук и добавил сухого вина из крыжовника, вкус словами не описать сто раз пожалел что раньше не делал такую прелесть
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4 час.

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