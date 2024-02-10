Конфликт на Украине закончится полным разгромом ВСУ, а Россия продиктует свои условия политического будущего, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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