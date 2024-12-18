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ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова

ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова

Предполагаемым исполнителем оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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