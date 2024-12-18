ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова

Предполагаемым исполнителем оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии